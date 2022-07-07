У Переяславі знесли монумент 300-річчю возз'єднання з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Переяславі Київської області знесли монумент 300-річчю возз'єднання України з росією. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує УНН.
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"У місті Переяслав знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з росією. Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз’єднання" чи "дружбу" з рашистами мова йти не може", – написав Кулеба.
Він додав, що пам’ятник демонтували за рішенням жителів та органу місцевого самоврядування.
Нагадаємо
У Києві під час демонтажу радянського пам'ятника біля Арки дружби народів у "російського робітника" відвалилася голова.