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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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В Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения с россией

В Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения с россией

Киев • УНН

 • 147543 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Переяславе Киевской области снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с россией. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.

Детали

"В городе Переяслав снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с россией. Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в который раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может", – написал Кулеба.

Он добавил, что памятник демонтировали по решению жителей и органа местного самоуправления.

Напомним

В Киеве во время демонтажа советского памятника возле Арки дружбы народов у "русского рабочего" отвалилась голова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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