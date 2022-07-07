В Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Переяславе Киевской области снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с россией. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.
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"В городе Переяслав снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с россией. Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в который раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может", – написал Кулеба.
Он добавил, что памятник демонтировали по решению жителей и органа местного самоуправления.
Напомним
В Киеве во время демонтажа советского памятника возле Арки дружбы народов у "русского рабочего" отвалилась голова.