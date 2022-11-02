"Использование культуры, как орудия войны": Ткаченко о стихе Пушкина в исполнении лаврова

Детали

"Вчера или позавчера лавров декламировал стих Пушкина о том, каким образом славянские народы должны жить дружно. Это одно из самых ярких свидетельств, того каким образом россия использует культуру, как орудие войны. И когда мы говорим о том, что в Украине вряд ли нужно, чтобы существовало более 400 улиц Пушкина, которые у нас есть, стоит подчеркивать почему они у нас появились", - рассказал Ткаченко.

Министр отметил, что они появились, как инструмент последовательного насаждения русификации на территории Украины.

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Кроме того, Ткаченко сообщил, что с 24 февраля 39 памятников культурного наследия не подлежат занесению в государственный реестр.

"Среди них памятник Кирпоносу, Фрунзе, Демитрову, Крупской и другие. Также экспертная комиссия по вопросам учета культурного наследия рекомендовала лишить памятникоохранного статуса несколько памятников Пушкину, Кузнецову, Тихонову, Федорову, Котовскому и многих других. На рассмотрении у нас находятся еще несколько десятков обращений, если не сотен", - сказал министр.

Он отметил, что при принятии таких решений прежде всего опираются на обращения, которые поступают от местных органов власти.

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Контекст

Министр иностранных дел россии сергей лавров прочитал отрывок стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам россии" в рамках проекта "Слово классика".

лавров закончил выступление такими словами из стихотворения: "Оставьте нас: вы не читали. Сии кровавые скрижали; Вам непонятна, вам чужда. Сия семейная вражда".

Поводом к написанию стихотворения Пушкиным стали призывы некоторых депутатов французского парламента к вмешательству в военные действия против российкой армии за польских повстанцев в 1830-1831 годах.