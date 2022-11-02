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"Использование культуры, как орудия войны": Ткаченко о стихе Пушкина в исполнении лаврова

"Использование культуры, как орудия войны": Ткаченко о стихе Пушкина в исполнении лаврова

Киев • УНН

 • 300429 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Недавнее декламирование министром иностранных дел россии сергеем лавровым стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам россии" является ярким примером того, что россия использует культуру, как орудие войны. Об этом во время брифинга сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает УНН.

Детали

"Вчера или позавчера лавров декламировал стих Пушкина о том, каким образом славянские народы должны жить дружно. Это одно из самых ярких свидетельств, того каким образом россия использует культуру, как орудие войны. И когда мы говорим о том, что в Украине вряд ли нужно, чтобы существовало более 400 улиц Пушкина, которые у нас есть, стоит подчеркивать почему они у нас появились", - рассказал Ткаченко.

Министр отметил, что они появились, как инструмент последовательного насаждения русификации на территории Украины.

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Кроме того, Ткаченко сообщил, что с 24 февраля 39 памятников культурного наследия не подлежат занесению в государственный реестр.

"Среди них памятник Кирпоносу, Фрунзе, Демитрову, Крупской и другие. Также экспертная комиссия по вопросам учета культурного наследия рекомендовала лишить памятникоохранного статуса несколько памятников Пушкину, Кузнецову, Тихонову, Федорову, Котовскому и многих других. На рассмотрении у нас находятся еще несколько десятков  обращений, если не сотен", - сказал министр.

Он отметил, что при принятии таких решений прежде всего опираются на обращения, которые поступают от местных органов власти.

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Контекст

Министр иностранных дел россии сергей лавров прочитал отрывок стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам россии" в рамках проекта "Слово классика".

лавров закончил выступление такими словами из стихотворения: "Оставьте нас: вы не читали. Сии кровавые скрижали; Вам непонятна, вам чужда. Сия семейная вражда".

Поводом к написанию стихотворения Пушкиным стали призывы некоторых депутатов французского парламента к вмешательству в военные действия против российкой армии за польских повстанцев в 1830-1831 годах.

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