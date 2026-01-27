Військовим за мобілізацією відкрили доступ до іпотеки під 3% за програмою єОселя - Свириденко

З 11 січня житло за державною програмою єОселя стало доступнішим для всіх військовослужбовців. Тепер мобілізовані військові можуть оформлювати іпотеку під 3% річних на рівних умовах із тими, хто проходить службу за контрактом. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За її словами, банки вже почали оформлювати перші заявки. Для збереження соціальної спрямованості програми діють обмеження щодо площі житла:

• квартира — до 115,5м²,

• будинок — до 125,5 м².

Загалом за час дії програми єОселя власне житло придбали 23 039 українських родин. Загальна сума виданих пільгових іпотек перевищує 39,7 млрд грн. Зокрема, 11 185 військовослужбовців змогли скористатися програмою та придбати житло на вигідних умовах.

Пільгові умови також діють для поліцейських, вчителів, лікарів, науковців, ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб.

В уряді зазначають, що й надалі оновлюватимуть умови програми відповідно до реалій часу, щоб якомога більше українців мали змогу придбати власну домівку в Україні.

Подати заявку на участь у програмі та дізнатися всі деталі можна через застосунок Дія.

