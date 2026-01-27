Військовим за мобілізацією відкрили доступ до іпотеки під 3% за програмою єОселя - Свириденко

$43.130.01
Ексклюзив
16:28 • 2944 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 4736 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 13722 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 13274 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 27059 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 19398 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 15637 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 26673 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26547 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 17379 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 18543 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 22755 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto27 січня, 09:41 • 25136 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 27492 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 13517 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 13733 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 11166 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 27067 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 27541 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 26676 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Саламаха Орест Ігорович
Володимир Зеленський
Музикант
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Львівська область
Львів
УНН Lite
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 80 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 5726 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 13553 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 28877 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 28018 перегляди
Військовим за мобілізацією відкрили доступ до іпотеки під 3% за програмою єОселя - Свириденко

Київ • УНН

 • 8 перегляди

З 11 січня мобілізовані військові можуть оформлювати іпотеку під 3% річних за програмою єОселя на рівних умовах із контрактниками. Загалом 23 039 українських родин придбали житло за цією програмою.

Військовим за мобілізацією відкрили доступ до іпотеки під 3% за програмою єОселя - Свириденко

З 11 січня житло за державною програмою єОселя стало доступнішим для всіх військовослужбовців. Тепер мобілізовані військові можуть оформлювати іпотеку під 3% річних на рівних умовах із тими, хто проходить службу за контрактом. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За її словами, банки вже почали оформлювати перші заявки. Для збереження соціальної спрямованості програми діють обмеження щодо площі житла:

• квартира — до 115,5м²,

• будинок — до 125,5 м².

Загалом за час дії програми єОселя власне житло придбали 23 039 українських родин. Загальна сума виданих пільгових іпотек перевищує 39,7 млрд грн. Зокрема, 11 185 військовослужбовців змогли скористатися програмою та придбати житло на вигідних умовах.

Пільгові умови також діють для поліцейських, вчителів, лікарів, науковців, ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб.

В уряді зазначають, що й надалі оновлюватимуть умови програми відповідно до реалій часу, щоб якомога більше українців мали змогу придбати власну домівку в Україні.

Подати заявку на участь у програмі та дізнатися всі деталі можна через застосунок Дія.

Нагадаємо

27 січня, прем’єр-міністр України повідомила, що вже цього тижня вчителі отримають перші підвищені зарплати. З 1 січня 2026 року зарплати педагогів зростуть на 30%.

Андрій Тимощенков

СуспільствоНерухомість
Нерухомість
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Україна