Военным по мобилизации открыли доступ к ипотеке под 3% по программе єОселя - Свириденко

С 11 января жилье по государственной программе єОселя стало доступнее для всех военнослужащих. Теперь мобилизованные военные могут оформлять ипотеку под 3% годовых на равных условиях с теми, кто проходит службу по контракту. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, банки уже начали оформлять первые заявки. Для сохранения социальной направленности программы действуют ограничения по площади жилья:

• квартира — до 115,5 м².

• дом — до 125,5 м².

Всего за время действия программы єОселя собственное жилье приобрели 23 039 украинских семей. Общая сумма выданных льготных ипотек превышает 39,7 млрд грн. В частности, 11 185 военнослужащих смогли воспользоваться программой и приобрести жилье на выгодных условиях.

Льготные условия также действуют для полицейских, учителей, врачей, ученых, ветеранов, членов их семей и внутренне перемещенных лиц.

В правительстве отмечают, что и в дальнейшем будут обновлять условия программы в соответствии с реалиями времени, чтобы как можно больше украинцев имели возможность приобрести собственный дом в Украине.

Подать заявку на участие в программе и узнать все детали можно через приложение Дія.

Напомним

