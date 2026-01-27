$43.130.01
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января

Военным по мобилизации открыли доступ к ипотеке под 3% по программе єОселя - Свириденко

Киев • УНН

 • 366 просмотра

С 11 января мобилизованные военные могут оформлять ипотеку под 3% годовых по программе єОселя на равных условиях с контрактниками. В общей сложности 23 039 украинских семей приобрели жилье по этой программе.

Военным по мобилизации открыли доступ к ипотеке под 3% по программе єОселя - Свириденко

С 11 января жилье по государственной программе єОселя стало доступнее для всех военнослужащих. Теперь мобилизованные военные могут оформлять ипотеку под 3% годовых на равных условиях с теми, кто проходит службу по контракту. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, банки уже начали оформлять первые заявки. Для сохранения социальной направленности программы действуют ограничения по площади жилья:

• квартира — до 115,5 м².

• дом — до 125,5 м².

Всего за время действия программы єОселя собственное жилье приобрели 23 039 украинских семей. Общая сумма выданных льготных ипотек превышает 39,7 млрд грн. В частности, 11 185 военнослужащих смогли воспользоваться программой и приобрести жилье на выгодных условиях.

Льготные условия также действуют для полицейских, учителей, врачей, ученых, ветеранов, членов их семей и внутренне перемещенных лиц.

В правительстве отмечают, что и в дальнейшем будут обновлять условия программы в соответствии с реалиями времени, чтобы как можно больше украинцев имели возможность приобрести собственный дом в Украине.

Подать заявку на участие в программе и узнать все детали можно через приложение Дія.

Напомним

27 января премьер-министр Украины сообщила, что уже на этой неделе учителя получат первые повышенные зарплаты. С 1 января 2026 года зарплаты педагогов вырастут на 30%.

Андрей Тимощенков

ОбществоНедвижимость
Недвижимость
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Украина