Підвищені зарплати вчителям почнуть надходити цього тижня, є доручення пропрацювати питання по областях - Прем'єр

Учителі почнуть отримувати перші підвищені зарплати вже цього тижня, є доручення пропрацювати це по областях, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у вівторок, пише УНН.

Цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені зарплати - написала Свириденко у соцмережах.

Вона вказала, що з 1 січня 2026 року зарплати педагогів у школах мають зрости на 30%.

"Доручила Міністерству освіти і науки разом із керівниками ОВА та місцевою владою пропрацювати питання в кожному регіоні. Виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі - як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування", - зауважила Прем'єр.

Разом з тим, зазначила вона, цього року збережуться додаткові доплати - 2000 грн для всіх вчителів і 4000 грн для вчителів прифронтових громад.

"Це лише перша частина підвищення оплати праці вчителів, запланованого на цей рік. Наступний етап - додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів", - вказала Свириденко.

