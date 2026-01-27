Підвищені зарплати вчителям почнуть надходити цього тижня, є доручення пропрацювати питання по областях - Прем'єр
Київ • УНН
Цього тижня вчителі отримають перші підвищені зарплати. З 1 січня 2026 року зарплати педагогів зростуть на 30%.
Учителі почнуть отримувати перші підвищені зарплати вже цього тижня, є доручення пропрацювати це по областях, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у вівторок, пише УНН.
Цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені зарплати
Вона вказала, що з 1 січня 2026 року зарплати педагогів у школах мають зрости на 30%.
"Доручила Міністерству освіти і науки разом із керівниками ОВА та місцевою владою пропрацювати питання в кожному регіоні. Виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі - як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування", - зауважила Прем'єр.
Разом з тим, зазначила вона, цього року збережуться додаткові доплати - 2000 грн для всіх вчителів і 4000 грн для вчителів прифронтових громад.
"Це лише перша частина підвищення оплати праці вчителів, запланованого на цей рік. Наступний етап - додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів", - вказала Свириденко.
