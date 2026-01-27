Підвищені зарплати вчителям почнуть надходити цього тижня, є доручення пропрацювати питання по областях - Прем'єр

$43.130.01
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 11989 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 11901 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 14662 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 30399 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 78625 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 45816 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48763 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40593 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66736 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 37975 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 12835 перегляди
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 7106 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 23023 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 9828 перегляди
Публікації
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 2882 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 4602 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 11989 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 40220 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 78625 перегляди
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 858 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 22250 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 21824 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 22341 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 25143 перегляди
Підвищені зарплати вчителям почнуть надходити цього тижня, є доручення пропрацювати питання по областях - Прем'єр

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Цього тижня вчителі отримають перші підвищені зарплати. З 1 січня 2026 року зарплати педагогів зростуть на 30%.

Підвищені зарплати вчителям почнуть надходити цього тижня, є доручення пропрацювати питання по областях - Прем'єр

Учителі почнуть отримувати перші підвищені зарплати вже цього тижня, є доручення пропрацювати це по областях, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у вівторок, пише УНН.

Цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені зарплати

- написала Свириденко у соцмережах.

Вона вказала, що з 1 січня 2026 року зарплати педагогів у школах мають зрости на 30%.

"Доручила Міністерству освіти і науки разом із керівниками ОВА та місцевою владою пропрацювати питання в кожному регіоні. Виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі - як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування", - зауважила Прем'єр.

Разом з тим, зазначила вона, цього року збережуться додаткові доплати - 2000 грн для всіх вчителів і 4000 грн для вчителів прифронтових громад.

"Це лише перша частина підвищення оплати праці вчителів, запланованого на цей рік. Наступний етап - додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів", - вказала Свириденко.

Міносвіти розглядає чотири моделі підвищення зарплати вчителям: про що йдеться23.12.25, 12:26 • 2670 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоОсвіта
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство освіти і науки України