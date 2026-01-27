$43.130.01
12:15 • 1170 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 8488 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 14549 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 13323 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 16077 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 31555 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 80312 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 46353 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48924 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40703 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Повышенные зарплаты учителям начнут поступать на этой неделе, есть поручение проработать вопрос по областям - Премьер

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

На этой неделе учителя получат первые повышенные зарплаты. С 1 января 2026 года зарплаты педагогов вырастут на 30%.

Повышенные зарплаты учителям начнут поступать на этой неделе, есть поручение проработать вопрос по областям - Премьер

Учителя начнут получать первые повышенные зарплаты уже на этой неделе, есть поручение проработать это по областям, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко во вторник, пишет УНН.

На этой неделе учителя по всей стране начнут получать первые повышенные зарплаты

- написала Свириденко в соцсетях.

Она указала, что с 1 января 2026 года зарплаты педагогов в школах должны вырасти на 30%.

"Поручила Министерству образования и науки вместе с руководителями ОВА и местными властями проработать вопрос в каждом регионе. Выплаты должны быть вовремя и в полном объеме - как всегда, на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления", - отметила Премьер.

Вместе с тем, отметила она, в этом году сохранятся дополнительные доплаты - 2000 грн для всех учителей и 4000 грн для учителей прифронтовых громад.

"Это лишь первая часть повышения оплаты труда учителей, запланированного на этот год. Следующий этап - дополнительный рост зарплат на 20% с 1 сентября для всех категорий педагогов", - указала Свириденко.

Минобразования рассматривает четыре модели повышения зарплаты учителям: о чем идет речь23.12.25, 12:26 • 2674 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоОбразование
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Министерство образования и науки Украины