Повышенные зарплаты учителям начнут поступать на этой неделе, есть поручение проработать вопрос по областям - Премьер

Учителя начнут получать первые повышенные зарплаты уже на этой неделе, есть поручение проработать это по областям, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко во вторник, пишет УНН.

На этой неделе учителя по всей стране начнут получать первые повышенные зарплаты - написала Свириденко в соцсетях.

Она указала, что с 1 января 2026 года зарплаты педагогов в школах должны вырасти на 30%.

"Поручила Министерству образования и науки вместе с руководителями ОВА и местными властями проработать вопрос в каждом регионе. Выплаты должны быть вовремя и в полном объеме - как всегда, на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления", - отметила Премьер.

Вместе с тем, отметила она, в этом году сохранятся дополнительные доплаты - 2000 грн для всех учителей и 4000 грн для учителей прифронтовых громад.

"Это лишь первая часть повышения оплаты труда учителей, запланированного на этот год. Следующий этап - дополнительный рост зарплат на 20% с 1 сентября для всех категорий педагогов", - указала Свириденко.

