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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Війська рф зі ствольної артилерії і мінометів обстріляли Невське на Луганщині - ОВА

Київ • УНН

 • 23248 перегляди

російські війська обстріляли прифронтове село Невське в Луганській області з "Градів", ствольної артилерії та мінометів.

Війська рф зі ствольної артилерії і мінометів обстріляли Невське на Луганщині - ОВА

У Луганській області армія рф обстріляла прифронтове село Невське з реактивної системи залпового вогню "Град", потрапити до Лисичанська без місцевої реєстрації можна лише отримавши дозвіл комендатури звичайною поштою, у школах "лнр" з осені введуть предмет "Семьеведение". Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

25 разів росіяни вчора атакували на Куп’янському та Лиманському напрямках. Намагалися витіснити наших оборонців поблизу Греківки, Макіївки, у Серебрянському лісі. Успіху ворог не досяг,

- зазначив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Деталі

Він також зазначив, що противник не припиняє обстрілювати прифронтові села. Так, по Невському завдано удари з реактивної, ствольної артилерії та мінометів. Куземівка та Стельмахівка потерпали від артилерійського та мінометного вогню. По Макіївці росіяни били з мінометів".

Доповнення

У новому навчальному році у школах так званої "лнр" збираються ввести новий предмет - "Семьеведение". На думку окупантів, він має сформувати у молоді традиційні, згідно з російською пропагандою, "сімейні цінності".

До захопленого Лисичанська можна потрапити, маючи місцеву реєстрацію. В іншому випадку слід звертатися до місцевої комендатури. Для цього треба мати вкрай актуальну причину для в’їзду і вказати точні дати перебування в місті. За відсутності у Лисичанську мобільного і провідного інтернету, відповідні документи можна подати лише поштою. І очікувати на відповідь.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Краматорському напрямках, де було відбито 39 та 21 атаку відповідно.

Ольга Розгон

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