В Луганской области армия рф обстреляла прифронтовое село Невское из реактивной системы залпового огня "Град", попасть в Лисичанск без местной регистрации можно только получив разрешение комендатуры обычной почтой, в школах "лнр" с осени введут предмет "Семьеведение". Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

25 раз россияне вчера атаковали на Купянском и Лиманском направлениях. Пытались вытеснить наших защитников вблизи Грековки, Макеевки, в Серебрянском лесу. Успеха враг не достиг, - отметил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

Он также отметил, что противник не прекращает обстреливать прифронтовые села. Так, по Невскому нанесены удары из реактивной, ствольной артиллерии и минометов. Куземовка и Стельмаховка страдали от артиллерийского и минометного огня. По Макеевке россияне били из минометов".

Дополнение

В новом учебном году в школах так называемой "лнр" собираются ввести новый предмет - "Семьеведение". По мнению оккупантов, он должен сформировать у молодежи традиционные, согласно российской пропаганде, "семейные ценности".

В захваченный Лисичанск можно попасть, имея местную регистрацию. В противном случае следует обращаться в местную комендатуру. Для этого надо иметь крайне актуальную причину для въезда и указать точные даты пребывания в городе. При отсутствии в Лисичанске мобильного и проводного интернета, соответствующие документы можно подать только по почте. И ожидать ответа.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях, где было отражено 39 и 21 атака соответственно.