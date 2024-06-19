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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4350 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Генштаб: на фронті за добу сталося 129 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Краматорському напрямках

Київ • УНН

 • 32529 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Краматорському напрямках, де було відбито 39 та 21 атаку відповідно.

Генштаб: на фронті за добу сталося 129 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Краматорському напрямках

За минулу добу на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, з яких найбільше - на Покровському та Краматорському напрямках, де було відбито відповідно 39 та 21 атаку. Про це в ефірі телемарафону у середу розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає УНН.

Деталі

"Протягом минулої доби відбулося 129 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 1 ракетний удар, 39 авіаційних удари із застосуванням 54 КАБів. Здійснили понад 4 тис. обстрілів, в тому числі - 102 із РСЗВ", - сказав Ковальов.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують проводити наступальні дії. Загалом відбулося 7 бойових зіткнень. Бої точилися в районах Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак російських загарбників в районах Берестового, Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника у районах Тернів, Греківки, Макіївки та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 14 атак загарбників поблизу Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 21 атаку противника в районах Нового, Григорівки та Іванівського.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 39 атак в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола, Новопокровського, Олександрополя.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку російські окупанти здійснили 3 безуспішні штурми в районах Новодарівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення в районах Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили дві атаки на позиції Сил оборони України.

Нагадаємо

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 529 750 осіб особового складу і 7984 танків.

Павло Башинський

Павло Башинський

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