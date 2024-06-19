За минувшие сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений, из которых больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях, где было отражено соответственно 39 и 21 атаку. Об этом в эфире телемарафона в среду рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает УНН.

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"За прошедшие сутки произошло 129 боевых столкновений. За прошедшие сутки российские террористы нанесли по территории Украины 1 ракетный удар, 39 авиационных ударов с применением 54 КАБов. Осуществили более 4 тыс. обстрелов, в том числе - 102 из РСЗО", - сказал Ковалев.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают проводить наступательные действия. Всего произошло 7 боевых столкновений. Бои шли в районах Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отбили 19 атак российских захватчиков в районах Берестового, Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 14 атак противника в районах Тернов, Грековки, Макеевки и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении наши войска отбили 14 атак захватчиков вблизи Раздоловки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 21 атаку противника в районах Нового, Григорьевки и Ивановского.

На Покровском направлении украинские воины отбили 39 атак в районах Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Сокола, Новопокровского, Александрополя.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, где враг 7 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении российские оккупанты совершили 3 безуспешных штурма в районах Новодаровки и Урожайного.

На Ореховском направлении произошло 3 боевых столкновения в районах Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки российские захватчики совершили две атаки на позиции Сил обороны Украины.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 529 750 человек личного состава и 7984 танков.