Ще плюс 1130 окупантів і 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 529 750 осіб особового складу і 7984 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 529 750 осіб, 7984 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 529 750 (+1130) осіб,
танків ‒ 7984 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12) од,
артилерійських систем – 14007 (+48) од,
РСЗВ – 1104 (+0) од,
засоби ППО ‒ 857 (+4) од,
літаків – 359 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),
крилаті ракети ‒ 2297 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) од,
спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).
На Покровському напрямку через тиск ворога зберігається напружена ситуація, тривають бойові зіткнення - Генштаб15.06.24, 11:51 • 25078 переглядiв