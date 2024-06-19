Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 529 750 человек личного состава и 7984 танков.
Общие потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 529 750 человек, 7984 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
и боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 529 750 (+1130) человек,
танков - 7984 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 15319 (+12) ед,
артиллерийских систем - 14007 (+48) ед,
РСЗО - 1104 (+0) ед,
средства ППО - 857 (+4) ед,
самолетов - 359 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11221 (+34),
крылатые ракеты - 2297 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 19078 (+47) ед,
специальная техника - 2351 (+7).
На Покровском направлении из-за давления врага сохраняется напряженная ситуация, продолжаются боевые столкновения - Генштаб15 июня 2024, 08:51 • 24667 просмотров