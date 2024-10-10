Війська рф вночі обстріляли пошту в середмісті Херсона
Київ • УНН
Вночі російські війська завдали удару по поштовому відділенню в центрі Херсона. Пошкоджено будівлю, вибито вікна, зруйновано дах та огорожу, пошкоджено службовий транспорт, але постраждалих немає.
Російські війська вночі завдали удару по поштовому відділенню в центрі Херсона, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Вночі під ударами російських військ опинилося поштове відділення у середмісті Херсона. Через влучання у будівлі повибивало шибки, потрощено дах, стіни та огорожу, а також службові транспортні засоби. На щастя, потерпілих немає", - повідомив Прокудін.
На Херсонщині знищили "шахед", через атаки рф 1 загиблий і 10 поранених10.10.24, 09:00 • 14368 переглядiв