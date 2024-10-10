Войска рф ночью обстреляли почту в центре Херсона
Киев • УНН
Ночью российские войска нанесли удар по почтовому отделению в центре Херсона. Повреждено здание, выбиты окна, разрушена крыша и ограждение, поврежден служебный транспорт, но пострадавших нет.
Российские войска ночью нанесли удар по почтовому отделению в центре Херсона, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью под ударами российских войск оказалось почтовое отделение в центре Херсона. Из-за попадания в здании выбило стекла, разбиты крыша, стены и ограждение, а также служебные транспортные средства. К счастью, пострадавших нет", - сообщил Прокудин.
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