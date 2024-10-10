Войска рф ночью обстреляли почту в центре Херсона

Российские войска ночью нанесли удар по почтовому отделению в центре Херсона, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью под ударами российских войск оказалось почтовое отделение в центре Херсона. Из-за попадания в здании выбило стекла, разбиты крыша, стены и ограждение, а также служебные транспортные средства. К счастью, пострадавших нет", - сообщил Прокудин.

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