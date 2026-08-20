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"Війна подорожчала": Зеленський назвав один із найбільших викликів для України

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Зеленський заявив, що війна подорожчала, а Україні бракує ресурсів для оборони й активних дій. За чотири місяці потрібно не поступитися росії.

"Війна подорожчала": Зеленський назвав один із найбільших викликів для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що забезпечення необхідного фінансування сектору оборони стало одним із найбільших викликів для держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Глави держави.

За його словами, війна стала дорожчою, потреби України зросли, а протягом найближчих чотирьох місяців країна має забезпечити достатній ресурс, щоб не поступатися росії.

Ви всі знаєте деталі щодо одного з найбільших викликів, які у нас вже є. Це кошти. Це дійсно дуже серйозний виклик. Є зараз, передусім, в секторі оборони України. І треба знайти необхідний ресурс. І я вважаю, що це найбільший виклик, який у нас був. Війна подорожчала. І це факт 

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україні зараз потрібно більше ресурсів, оскільки збільшився дефіцит фінансування, а росія використовує проти України дедалі більше засобів та інструментів.

За словами Зеленського, кошти необхідні не лише для оборони, а й для активніших дій України.

Ресурсу треба більше. Дефіцит більший. Використовує ворог більше інструментів проти нас. І нам треба не тільки захищатися, а більше активно діяти. На все це потрібен ресурс 

– зазначив Глава держави.

Він підкреслив, що пошук і забезпечення необхідного фінансування має стати спільним завданням усіх державних органів та інституцій, а не лише Міністерства оборони.

Водночас Зеленський не став публічно розкривати деталі потреб оборонного сектору, зазначивши, що відповідною інформацією володіють керівники профільних служб та державних установ. Президент також окремо наголосив на важливості найближчих чотирьох місяців для забезпечення оборонних можливостей України.

У нас є чотири місяці. І нам в ці чотири місяці треба бути точно не слабшими за ворога 

– заявив Зеленський.

Ключовим завданням держави на найближчий період глава держави назвав пошук додаткового фінансового ресурсу, необхідного для збереження обороноздатності та посилення можливостей України на тлі зростання вартості війни.

Нагадаємо 

Раніше український лідер заявив, що офіційний Київ готовий купувати ракети для систем Patriot.

Олександра Василенко

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