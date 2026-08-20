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"Война подорожала": Зеленский назвал один из крупнейших вызовов для Украины

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Зеленский заявил, что война подорожала, а Украине не хватает ресурсов для обороны и активных действий. За четыре месяца нельзя уступить россии.

"Война подорожала": Зеленский назвал один из крупнейших вызовов для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспечение необходимого финансирования сектора обороны стало одним из крупнейших вызовов для государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы государства.

По его словам, война стала дороже, потребности Украины выросли, а в течение ближайших четырех месяцев страна должна обеспечить достаточный ресурс, чтобы не уступать России.

Вы все знаете детали относительно одного из крупнейших вызовов, которые у нас уже есть. Это средства. Это действительно очень серьезный вызов. Сейчас это прежде всего касается сектора обороны Украины. И нужно найти необходимый ресурс. И я считаю, что это крупнейший вызов, который у нас был. Война подорожала. И это факт 

— заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине сейчас нужно больше ресурсов, поскольку увеличился дефицит финансирования, а Россия использует против Украины все больше средств и инструментов.

По словам Зеленского, средства необходимы не только для обороны, но и для более активных действий Украины.

Ресурса нужно больше. Дефицит больше. Враг использует против нас больше инструментов. И нам нужно не только защищаться, но и более активно действовать. Для всего этого нужен ресурс 

— отметил глава государства.

Он подчеркнул, что поиск и обеспечение необходимого финансирования должны стать общей задачей всех государственных органов и институтов, а не только Министерства обороны.

В то же время Зеленский не стал публично раскрывать детали потребностей оборонного сектора, отметив, что соответствующей информацией располагают руководители профильных служб и государственных учреждений. Президент также отдельно подчеркнул важность ближайших четырех месяцев для обеспечения оборонных возможностей Украины.

У нас есть четыре месяца. И за эти четыре месяца нам нужно быть точно не слабее врага 

— заявил Зеленский.

Ключевой задачей государства на ближайший период глава государства назвал поиск дополнительного финансового ресурса, необходимого для сохранения обороноспособности и усиления возможностей Украины на фоне роста стоимости войны.

Напомним 

Ранее украинский лидер заявил, что официальный Киев готов покупать ракеты для систем Patriot.

Александра Василенко

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