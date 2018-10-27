Відсутність житла і грошей штовхають колишніх в’язнів на повторні злочини - пробація

“Найбільш поширеними проблемами, з якими довелося стикнутися колишнім засудженим, є наступні: житлові — 15%, відсутність засобів для існування на перший час — 13%, працевлаштування — 12%, незнання того, куди можна звернутись за реальною допомогою — 10%, інші побутові проблеми — 8%, негативне ставлення оточуючих, нездатність до адаптації до нових умов життя, отримання документів, реєстрація, відновлення родинних стосунків — по 6%, негативне ставлення рідних — 4%, медична допомога — 3%, освіта — 2%”, — розповіли у прес-службі.

Тому, наголосили у прес-службі, допомога пенітенціарної пробації полягає належному “поверненні” такої особи до соціуму після тривалої чи короткострокової ізоляції від суспільства.

Зокрема, за їхньою інформацією, уповноважені органи з питань пробації сприяють засудженим, які готуються до звільнення, у місці проживання, працевлаштуванні, залучають до роботи з влаштування до спеціалізованих установ для звільнених осіб, інших установ (закладів) соціальної підтримки (догляду), закладів для бездомних осіб, закладів соціального обслуговування, сприяють в наданні соціальних послуг.

Як повідомляв УНН, через систему пробації протягом січня-липня 2018 року пройшло 85 тисяч правопорушників.