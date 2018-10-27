Отсутствие жилья и денег толкают бывших узников на повторные преступления - пробация

"Наиболее распространенными проблемами, с которыми пришлось столкнуться бывшим осужденным, являются следующие: жилые - 15%, отсутствие средств к существованию на первое время - 13%, трудоустройство - 12%, незнание того, куда можно обратиться за реальной помощью - 10%, другие бытовые проблемы - 8%, отрицательное отношение окружающих, неспособность к адаптации к новым условиям жизни, получения документов, регистрация, восстановление семейных отношений - по 6%, отрицательное отношение родных - 4%, медицинская помощь - 3%, образование - 2%", - рассказали в пресс-службе.

Поэтому, отметили в пресс-службе, помощь пенитенциарной пробации состоит в надлежащем "возвращении" такого лица к социуму после длительной или краткосрочной изоляции от общества.

В частности, по их информации, уполномоченные органы по вопросам пробации способствуют осужденным, которые готовятся к освобождению, в месте проживания, трудоустройстве, привлекают к работе по устройству в специализированные учреждения для освобожденных лиц, других учреждений (заведений) социальной поддержки (ухода), учреждений для бездомных, учреждений социального обслуживания, содействуют в предоставлении социальных услуг.

Как сообщал УНН, через систему пробации в январе-июле 2018 года прошло 85 000 правонарушителей.