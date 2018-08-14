Через пробацію цього року пройшли 85 тис. правопорушників - Янчук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Через систему пробації протягом січня-липня 2018 року пройшло 85 тисяч правопорушників. Про це сьогодні розповів журналістам в.о. голови "Центр пробації" Олег Янчук, передає кореспондент УНН.
"85 тисяч правопорушників пройшли через систему пробації за 7 місяців. Це залежить не завжди від пробації, а й від суду", - сказав він.
За словами Янчука, система пробації спроможна провести протягом року майже 150 тис. правопорушників.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві юстиції України розробляють законопроект про виведення дітей, які вчинили не значні злочини, з системи кримінального провадження, щоб вони не потрапляли до в'язниці.