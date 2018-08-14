Через пробацию в этом году прошли 85 тыс. правонарушителей - Янчук

"85 тыс. правонарушителей прошли через систему пробации за 7 месяцев. Это зависит не всегда от пробации, но и от суда", - сказал он.

По словам Янчука, система пробации способна провести в течение года почти 150 тыс. правонарушителей.



Как сообщал УНН, в Министерстве юстиции Украины разрабатывают законопроект о выводе детей, совершивших не значительные преступления, из системы уголовного производства, чтобы они не попадали в тюрьму.