Відсутність перепису населення унеможливлює обчислення тривалості життя українців - науковець

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Через те, що протягом довгого часу не проводився перепис населення, в Україні немає надійної інформації про коефіцієнти смертності, народжуваності та таблиці тривалості життя населення. Про це під час прессконференції “Перепис населення на основі реєстрів в Україні: виклики, можливості, подальші кроки” повідомила науковець у галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці, академік Національної академії наук України Елла Лібанова, передає кореспондент УНН.

“Ми не маємо надійної інформації про склад населення за одно- або п’ятирічними групами — це я говорю про населення України в цілому. Ми не можемо обчислити вікові коефіцієнти смертності і таблиці тривалості життя — це не можливо, ми не можемо обчислити вікові коефіцієнти, і сумарні коефіцієнти народжуваності, для цього потрібні або налагодженні демографічні реєстри, або перепис”, — зазначила вона.

За її словами, відсутність цих даних впливає і на достовірність соціологічних досліджень.

“Ми не маємо надійної інформації про чисельність і склад навіть за укрупненими групами населення областей України, отже не можливо побудувати репрезентативні регіональні вибірки, якщо так, то всі результати соціологічних досліджень викликають сумнівів значно більше, ніж вони дають відповіді на питання, за якими вони проводяться. Ми не маємо зовсім інформації про чисельність жителів окремих поселень і громад, а якщо згадати, що внаслідок децентралізації ми фактично перекроїли всі громади в Україні, то ми безперечно не можемо нормально налагодити регіональне управління”, — додала Лібанова.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у середу, 9 грудня, на засіданні розгляне розпорядження про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення. 

Як раніше повідомлялося в УНН, на перепис населення у 2019 році на 2020 рік закладали понад 3 млрд грн.

Як повідомляв УНН, за даними Держстату, населення України скоротилося та становить майже 42 млн осіб. Водночас, згідно з результатами оцінки чисельності наявного населення України, вона становить 37,289 млн осіб.

Додамо, що останній раз повноцінний перепис населення України проводився у 2001 році.

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