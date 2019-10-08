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На перепис населення у 2020 році заклали понад 3 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачено понад 3 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

На перепис населення у 2020 році заклали понад 3 млрд грн

"У проекті Державного бюджету України на 2020 рік на статистичні спостереження закладено 3 441,6 млн грн. Зокрема, видатки на проведення запланованого у 2020 році другого за час незалежності загальнонаціонального перепису населення передбачені в обсязі 3 431 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас, крім перепису Україна продовжить здійснювати інші спостереження – на них уряд планує витратити у 2020 році 10,6 млн грн. Зокрема, як і щороку, у 2020 року продовжиться регулярне обстеження умов життя домогосподарств.

"Для того, щоб мотивувати домогосподарства до участі у цьому обстеженні, кожне із них отримує щоквартальну плату за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – ці видатки у 2020 р. додатково коштуватимуть бюджету 7,3 млн грн (для порівняння, у 2019 році ця сума становила 5,5 млн грн)", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, сьогодні ми маємо парадоксальну ситуацію: хоча уряд збирає унікальні, якісні дані, доступ до них є дуже обмеженим навіть для багатьох урядових відомств.

"Міністерство фінансів виступає за відкриття знеособлених мікроданих про умови життя українських домогосподарств, зібрані за кошти платників податків, для всіх бажаючих дослідників і працює над цим в партнерстві з Держстатом та Мінекономрозвитку. Тоді 2020 рік увійде в історію не лише як рік другого перепису, але і як рік, коли вибіркові дані нарешті відкриють свій потужний потенціал", - зазначив заступник Міністра фінансів Юрій Джигир.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України активно готується до розгляду проекту Державного бюджету України на 2020 рік у Верховній Раді, який відбудеться 18 жовтня.

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