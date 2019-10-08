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На перепись населения в 2020 году заложили более 3 млрд грн

Киев • УНН

 • 16921 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на проведение запланированной общенациональной переписи населения предусмотрено более 3 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

На перепись населения в 2020 году заложили более 3 млрд грн

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на статистические наблюдения заложено 3 441,6 млн грн. В частности, расходы на проведение запланированного в 2020 году второй за время независимости общенациональной переписи населения предусмотрены в объеме 3 431 млн грн", - говорится в сообщении.

В то же время, кроме переписи Украина продолжит осуществлять другие наблюдения - на них правительство планирует потратить в 2020 году 10,6 млн грн. В частности, как и каждый год, в 2020 году продолжится регулярное обследование условий жизни домохозяйств.

"Для того, чтобы мотивировать домохозяйства к участию в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни - эти расходы в 2020 года дополнительно будут стоить бюджету 7,3 млн грн (для сравнения, в 2019 году эта сумма составляла 5,5 млн грн)", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, на сегодня мы имеем парадоксальную ситуацию: хотя правительство собирает уникальные, качественные данные, доступ к ним является очень ограниченным даже для многих правительственных ведомств.

"Министерство финансов выступает за открытие обезличенных микроданных об условиях жизни украинских домохозяйств, собранных на средства налогоплательщиков, для всех желающих исследователей и работает над этим в партнерстве с Госстатом и Минэкономразвития. Тогда 2020 год войдет в историю не только как год второй переписи, но и как год, когда выборочные данные наконец откроют свой мощный потенциал", - отметил заместитель министра финансов Юрий Джигир.

Напомним, Министерство финансов Украины активно готовится к рассмотрению проекта Государственного бюджета Украины на 2020 год в Верховной Раде, который состоится 18 октября.

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