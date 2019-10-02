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Маркарова розповіла, на якій стадії знаходиться ухвалення Бюджету-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністерство фінансів України активно готується до розгляду проекту державного бюджету України на 2020 рік у Верховній Раді, який відбудеться 18 жовтня. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.

Маркарова розповіла, на якій стадії знаходиться ухвалення Бюджету-2020

“Ми рухаємось дуже добре. Не зважаючи на те, що у нас новий уряд і нова Верховна Рада, але у бюджетному процесі бюджет такий самий важливий, як і сам бюджет. 1 жовтня був кінцевий термін подачі від депутатів пропозицій — пропозиції подано,Бюджетний комітет зараз повністю збирає їх, як ми називаємо її „нашу улюблену таблицю“. Вона прийде до нас у Міністерство фінансів”, — розповіла Маркарова, відповідаючи на запитання інтерв’юера про те, на якій стадії знаходиться ухвалення Радою Держбюджету-2020.

З її слів, у минулому році ця таблиця містила два додаткових бюджети.

“Ми їх опрацюємо. І вже сьогодні ми чули, спікер парламенту сказав, що попередня дата розгляду Бюджету в першому читанні, тобто розгляду бюджетних висновків — 18 жовтня. Ми до неї активно готуємось”, — додала міністр.

Нагадаємо, глава Місії МВФ позитивно оцінив проект Держбюджету на 2020 рік.

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