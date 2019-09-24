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Глава Місії МВФ позитивно оцінив проект Держбюджету на 2020 рік

Глава Місії МВФ позитивно оцінив проект Держбюджету на 2020 рік

Київ • УНН

 • 13020 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Керівник Місії МВФ в Україні Рон ван Роден позитивно оцінив розроблений проект Державного бюджету на 2020 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВР.

“(Керівник Місії МВФ в Україні Рон ван Роден —ред.) позитивно оцінив розроблений проект Державного бюджету на 2020 рік і висловив сподівання на те, що Верховна Рада України підтримає цей проект. Представник МВФ також запевнив у подальшій співпраці та наданні необхідних консалтингових послуг”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ для реалізації реформ.

Як повідомляв УНН, комітет Верховної Ради з питань бюджету очікує зауваження і пропозиції народних депутатів до проекту Державного бюджету України на 2020 рік до 1 жовтня.

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