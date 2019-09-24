Разумков обговорив партнерство з керівником місії МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ для реалізації реформ. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає УНН.
“Продовження співпраці з МВФ є позитивним сигналом для іноземного бізнесу та міжнародних партнерів. Сьогодні обговорили з Керівником Місії МВФ в Україні Роном ван Роденом перспективи партнерства для реалізації реформ в Україні”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, Зеленський обговорив з представниками МВФ ситуацію щодо ПриватБанку та реформи.