Разумков обсудил партнерство с руководителем миссии МВФ

"Продолжение сотрудничества с МВФ является позитивным сигналом для иностранного бизнеса и международных партнеров. Сегодня обсудили с руководителем Миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом перспективы партнерства для реализации реформ в Украине", - говорится в сообщении.

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Напомним, Зеленский обсудил с представителями МВФ ситуацию ПриватБанка и реформы.