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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111656 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103485 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119775 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148340 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148712 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 08:47 • 127374 просмотра
Актуальное
Разумков обсудил партнерство с руководителем миссии МВФ

Разумков обсудил партнерство с руководителем миссии МВФ

Киев  •  УНН

 • 14728 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ для реализации реформ. Об этом заявил на своей странице в Facebook спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является позитивным сигналом для иностранного бизнеса и международных партнеров. Сегодня обсудили с руководителем Миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом перспективы партнерства для реализации реформ в Украине", - говорится в сообщении.

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Напомним, Зеленский обсудил с представителями МВФ ситуацию ПриватБанка и реформы.

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