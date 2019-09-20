Зеленський обговорив з представниками МВФ ситуацію щодо ПриватБанку та реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Під час зустрічі обговорювалася програма підтримки Фондом амбітного порядку денного реформ в України, який реалізується Президентом України та українським урядом і спрямований на підтримку макроекономічної стабільності та зростання економіки, йдеться у повідомленні.
За інформацією ОП, Зеленський наголосив, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада ухвалила низку законів, що спрямовані на реформування фінансового сектору, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.
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“Я запевняю у повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку та всебічного розслідування зловживань у банківському секторі”, — заявив Президент.
Крім того, сторони торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектору та ситуації щодо ПриватБанку.
Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.
У зустрічі також взяли участь Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.
Нагадаємо, НБУ підтвердив очікування нової програми МВФ до кінця року.