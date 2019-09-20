Зеленський обговорив з представниками МВФ ситуацію щодо ПриватБанку та реформи

ukru
04:30 • 5709 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 99744 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 144605 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 134234 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 199636 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 153785 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 179873 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 168261 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130512 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173480 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0.6 м/с
72 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 38272 перегляди
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 33202 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

00:15 • 42087 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 21259 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 26394 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 133303 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 199638 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 179875 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 168263 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 137012 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 99772 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 100677 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 68836 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124464 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115277 перегляди
Актуальне
Зеленський обговорив з представниками МВФ ситуацію щодо ПриватБанку та реформи

Зеленський обговорив з представниками МВФ ситуацію щодо ПриватБанку та реформи

Київ • УНН

 • 13215 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Під час зустрічі обговорювалася програма підтримки Фондом амбітного порядку денного реформ в України, який реалізується Президентом України та українським урядом і спрямований на підтримку макроекономічної стабільності та зростання економіки, йдеться у повідомленні.

За інформацією ОП, Зеленський наголосив, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада ухвалила низку законів, що спрямовані на реформування фінансового сектору, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Слузі народу" не виключають вплив підпалу будинку Гонтаревої на рішення МВФ щодо кредиту Україні

“Я запевняю у повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку та всебічного розслідування зловживань у банківському секторі”, — заявив Президент.

Крім того, сторони торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектору та ситуації щодо ПриватБанку.

Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

У зустрічі також взяли участь Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, НБУ підтвердив очікування нової програми МВФ до кінця року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,251.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.04