НБУ підтвердив очікування нової програми МВФ до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Національному банку України підтвердили очікування підписання нової програми з Міжнародним валютним Фондом вже до кінця поточного року. Про це під час брифінгу повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.
“Ми дійсно очікуємо, що до кінця року програму буде підписано”, — сказала Рожкова та додала, що програма може бути розрахована на три роки.
За її словами, місія Фонду перебуватиме в Україні ще півтора тижні і весь цей час триватиме інтенсивна робота — буде, зокрема, проаналізований проект бюджету. Після опрацювання проекту бюджету будуть також визначені можливі обсяги нової програми.
“Якщо оптимістично і сильно працювати, а ми до цього готові, то до кінця року ми очікуємо, що це (підписання нової програми — ред.) буде”, — підсумувала Рожкова.
Нагадаємо, місія МВФ прибула в Україну 11 вересня. 12 вересня була зустріч з представниками НБУ. Під час зустрічі представники Міжнародного валютного фонду висловили намір продовжувати конструктивний діалог про нову програми співпраці.
Крім того, прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що метою переговорів з місією є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.
Поточну програму співпраці між Україною та МВФ було затверджено 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми загалом становить близько 3,9 млрд доларів.