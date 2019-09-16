НБУ подтвердил ожидания новой программы МВФ до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Национальном банке Украины подтвердили ожидания подписания новой программы с Международным валютным фондом уже к концу текущего года. Об этом во время брифинга сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.
"Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана", - сказала Рожкова и добавила, что программа может быть рассчитана на три года.
По ее словам, миссия Фонда пробудет в Украине еще полторы недели и все это время будет продолжаться интенсивная работа - будет, в частности, проанализирован проект бюджета. После изучения проекта бюджета будут также определены возможные объемы новой программы.
"Если оптимистично и сильно работать, а мы к этому готовы, то к концу года мы ожидаем, что это (подписание новой программы - ред.) будет", - подытожила Рожкова.
Напомним, миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября. 12 сентября была встреча с представителями НБУ. Во время встречи представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программы сотрудничества.
Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совета директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.
Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ было утверждено 19 декабря 2018. Объем 14-месячной программы в целом составляет около 3,9 млрд долларов.