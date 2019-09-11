Місія МВФ прибула до України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду прибула до України для переговорів щодо початку нової програми співпраці з Україною до кінця року. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Місія зараз лише приїхала. Ми готуємо і починаємо переговори", - зазначив Гончарук.
За його словами, наразі про конкретні результати говорити зарано, утім уряд розраховує на укладення попередньої угоди щодо майбутньої програми.
Нагадаємо, за даними НБУ, під час візиту місії Міжнародного валютного фонду Національний банк планує обговорити параметри нової програми, її терміни і обсяги допомоги.