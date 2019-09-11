Миссия МВФ прибыла в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину для переговоров о начале новой программы сотрудничества с Украиной до конца года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Миссия сейчас только приехала. Мы готовим и начинаем переговоры", - отметил Гончарук.
По его словам, сейчас о конкретных результатах говорить рано, впрочем правительство рассчитывает на заключение предварительного соглашения по будущей программе.
Напомним, по данным НБУ, во время визита миссии Международного валютного фонда Национальный банк планирует обсудить параметры новой программы, ее сроки и объемы помощи.