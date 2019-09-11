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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 97693 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116027 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107752 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114256 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121609 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149118 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия МВФ прибыла в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину для переговоров о начале новой программы сотрудничества с Украиной до конца года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Миссия сейчас только приехала. Мы готовим и начинаем переговоры", - отметил Гончарук.

По его словам, сейчас о конкретных результатах говорить рано, впрочем правительство рассчитывает на заключение предварительного соглашения по будущей программе.

Напомним, по данным НБУ, во время визита миссии Международного валютного фонда Национальный банк планирует обсудить параметры новой программы, ее сроки и объемы помощи.

Украинские Национальные Новости

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