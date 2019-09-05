В Нацбанку повідомили, про що домовлятимуться з МВФ наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Під час візиту місії Міжнародного валютного фонду Національний банк планує обговорити параметри нової програми, її терміни і обсяги макрофінансової допомоги. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо приїзд місії МВФ наступного тижня. В першу чергу, це будуть розмови стосовно параметрів програми, тобто термін її, об'єм", - зазначив Смолій.
При цьому він додав, що НБУ сподівається на успішне завершення переговорів із МВФ.
Нагадаємо, днями Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою в 2014 році.
Міністр фінансів Оксана Маркарова сподівається на припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у майбутньому через покращення економіки.