В Нацбанке сообщили, о чем договариваться с МВФ на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Во время визита миссии Международного валютного фонда Национальный банк планирует обсудить параметры новой программы, ее сроки и объемы макрофинансовой помощи. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем приезд миссии МВФ на следующей неделе. В первую очередь, это будут разговоры о параметрах программы, то есть срок ее, объем", - отметил Смолий.
При этом он добавил, что НБУ надеется на успешное завершение переговоров с МВФ.
Напомним, на днях Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.
Министр финансов Оксана Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в будущем через улучшение экономики.