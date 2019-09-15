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Гончарук очікує, що нова програма співробітництва з МВФ розпочнеться до кінця року

Гончарук очікує, що нова програма співробітництва з МВФ розпочнеться до кінця року

Київ • УНН

 • 10375 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Очікуємо, що нова програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом розпочнеться до кінця року. Про це під час брифінгу повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.

“Очікуємо, що програма може бути розпочата наприкінці року”, — сказав Гончарук.

У свою чергу міністр економіки Оксана Маркарова наголосила, що консультації з місією МВФ щодо нової програми та її умов досі тривають.

"Місія МВФ працює. Ми поки нічого не коментуємо. Робота розпочата. Тривають активні консультації. Яка буде програма, які будуть умови, ми повідомимо, як тільки у нас буде вимальовуватися ця програма", - пояснила вона.

Раніше Bloomberg повідомив, що Україна отримає від МВФ 5 млрд доларів за новою програмою.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду 11 вересня прибула до України для переговорів щодо початку нової програми співпраці з Україною до кінця року. 

За новою програмою МВФ може запропонувати Україні 10 млрд доларів протягом 4-5 років.

Українські Національні Новини

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