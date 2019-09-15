Гончарук ожидает, что новая программа сотрудничества с МВФ начнется до конца года

"Ожидаем, что программа может быть начата в конце года", - сказал Гончарук.

В свою очередь министр экономики Оксана Маркарова отметила, что консультации с миссией МВФ о новой программе и ее условиях до сих пор продолжаются.

"Миссия МВФ работает. Мы пока ничего не комментируем. Работа начата. Продолжаются активные консультации. Какая будет программа, какие будут условия, мы сообщим, как только у нас будет вырисовываться эта программа", - пояснила она.

Ранее Bloomberg сообщил, что Украина получит от МВФ 5 млрд долларов по новой программе.

Напомним, миссия Международного валютного фонда 11 сентября прибыла в Украину для переговоров о начале новой программы сотрудничества с Украиной до конца года.

По новой программе МВФ может предложить Украине 10 млрд долларов в течение 4-5 лет.