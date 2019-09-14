Bloomberg: Україна отримає від МВФ 5 млрд доларів за новою програмою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Україна домовляється з Міжнародним валютним фондом про нову програму, яка передбачатиме надання кредиту в 5 мільярдів доларів (125 млрд грн). Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомі з ходом переговорів, інформує УНН.
За інформацією співрозмовників видання, нова програма буде розрахована на три роки. Джерела видання захотіли залишитися анонімними, бо переговори щодо нової програми співпраці ще тривають.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду 11 вересня прибула до України для переговорів щодо початку нової програми співпраці з Україною до кінця року. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
За його словами, наразі про конкретні результати говорити зарано, утім уряд розраховує на укладення попередньої угоди щодо майбутньої програми.
За новою програмою МВФ може запропонувати Україні 10 млрд доларів протягом 4-5 років.