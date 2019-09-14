Bloomberg: Украина получит от МВФ 5 млрд долларов по новой программе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украина договаривается с Международным валютным фондом о новой программе, которая предусматривает предоставление кредита в 5 млрд долларов (125 млрд грн). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров, передает УНН.
По информации собеседников издания, новая программа будет рассчитана на три года. Источники захотели остаться анонимными, так как переговоры о новой программе сотрудничества продолжаются.
Напомним, миссия Международного валютного фонда 11 сентября прибыла в Украину для переговоров о начале новой программы сотрудничества с Украиной до конца года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, сейчас о конкретных результатах говорить рано, впрочем правительство рассчитывает на заключение предварительного соглашения по будущей программе.
По новой программе МВФ может предложить Украине 10 млрд долларов в течение 4-5 лет.