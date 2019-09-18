У "Слузі народу" не виключають вплив підпалу будинку Гонтаревої на рішення МВФ щодо кредиту Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Спалення будинку колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої може вплинути на рішення Міжнародного валютного фонду щодо надання Україні чергового кредиту. Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що в день приїзду МВФ воно виглядає дивно. Думаю, що, якби хтось хотів завдати шкоду, то він би робив це тихо. Це ж не випадково. Я думаю, це може вплинути (на надання кредиту МВФ — ред.)”, — зазначив Арахамія.
За його словами, такі події заважають країні й її підняттю в інвестиційному рейтингу.
При цьому він додав, що учора вся західна преса дуже в негативному ключі висвітлювала те, що відбулось в Україні.
Нагадаємо, подібні до підпалу будинку колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої дії відлякують іноземних інвесторів та партнерів. Про це заявив перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.