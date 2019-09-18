В "Слуге народа" не исключают влияние поджога дома Гонтаревой на решение МВФ по кредиту Украине

“Я думаю, что в день приезда МВФ оно выглядит странно. Думаю, что если бы кто-то хотел нанести вред, то он бы делал это тихо. Это же не случайно. Я думаю, это может повлиять (на предоставление кредита МВФ — ред.)”, — отметил Арахамия.

По его словам, такие события мешают стране и ее поднятию в инвестиционном рейтинге.

При этом он добавил, что вчера вся западная пресса очень в негативном ключе освещала то, что произошло в Украине.

Напомним, подобные поджогу дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой действия отпугивают иностранных инвесторов и партнеров. Об этом заявил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.