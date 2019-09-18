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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67457 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112700 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104516 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111387 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120124 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148525 просмотра

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В "Слуге народа" не исключают влияние поджога дома Гонтаревой на решение МВФ по кредиту Украине

В "Слуге народа" не исключают влияние поджога дома Гонтаревой на решение МВФ по кредиту Украине

Киев  •  УНН

 • 11390 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Сожжение дома бывшей руководительницы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может повлиять на решение Международного валютного фонда о предоставлении Украине очередного кредита. Об этом сообщил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“Я думаю, что в день приезда МВФ оно выглядит странно. Думаю, что если бы кто-то хотел нанести вред, то он бы делал это тихо. Это же не случайно. Я думаю, это может повлиять (на предоставление кредита МВФ — ред.)”, — отметил Арахамия.

По его словам, такие события мешают стране и ее поднятию в инвестиционном рейтинге.

При этом он добавил, что вчера вся западная пресса очень в негативном ключе освещала то, что произошло в Украине.

Напомним, подобные поджогу дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой действия отпугивают иностранных инвесторов и партнеров. Об этом заявил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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