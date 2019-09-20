Профільний комітет очікує пропозиції до Бюджету-2020 до 1 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань бюджету очікує зауваження і пропозиції народних депутатів до проекту Державного бюджету України на 2020 рік до 1 жовтня. Про це заявив голова комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов під час виступу в парламенті, передає кореспондент УНН.
"Усі пропозиції повинні бути подані бюджетному комітету не пізніше ніж 1 жовтня. При цьому, пропозиції мають бути збалансовані. Тобто, збільшення витрат або скорочення доходів потребує визначення джерел їх покриття", - зазначив Арістов.
За його словами, наразі передчасно давати оцінку проекту Держбюджету на наступний рік, оскільки його показники мають бути детально проаналізовані.
Нагадаємо, 20 вересня Рада прийняла проект Держбюджету-2020 для подальшої роботи.