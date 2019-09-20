Профильный комитет ожидает предложения в Бюджет-2020 до 1 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета ожидает замечания и предложения народных депутатов к проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год до 1 октября. Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.
"Все предложения должны быть представлены бюджетному комитету не позднее 1 октября. При этом, предложения должны быть сбалансированы. То есть, увеличение расходов или сокращение доходов требует определения источников их покрытия", - отметил Аристов.
По его словам, сейчас преждевременно давать оценку проекту Госбюджета на следующий год, поскольку его показатели должны быть детально проанализированы.
Напомним, 20 сентября Рада приняла проект Госбюджета-2020 для дальнейшей работы.