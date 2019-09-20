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Рада прийняла проект Держбюджету-2020 для подальшої роботи

Рада прийняла проект Держбюджету-2020 для подальшої роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада України прийняла проект Державного бюджету на наступний рік для подальшої роботи. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков після завершення представлення проекту Державного бюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.

"Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, проект закону України про Державний бюджет України на 2020 рік вважається прийнятим Верховною Радою для подальшої роботи", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що під час обговорення проекту Державного бюджету на 2020 рік в нього вноситимуться зміни, запропоновані народними депутатами, а також Міністерством розвитку економіки після перегляду макропрогнозів.

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