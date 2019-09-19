Маркарова повідомила, які зміни внесуть до проекту Держбюджету-2020

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. В ході обговорення проекту Державного бюджету на 2020 рік в нього вноситимуться зміни, запропоновані народними депутатами, а також Міністерством розвитку економіки після перегляду макропрогнозів. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова журналістам після засідання Комітету з питань бюджету, передає кореспондент УНН.

“Є дві категорії змін, які будуть у цьому бюджеті. Перше — це пропозиції народних депутатів, які ляжуть в основу бюджетних висновків, і коли ці бюджетні висновки будуть проголосовані, бюджет повернеться в Кабінет міністрів на доопрацювання. Друге — цей Бюджетний кодекс передбачає перегляд макропрогнозу між першим і другим читанням. Цим буде займатись Міністерство розвитку економіки, яке подає його на Кабінет міністрів. Якщо макропрогноз буде переглянутий між двома читаннями, відповідно це змінить доходи, і ці зміни потягнуть за собою додаткові зміни, які ми будемо обговорювати з народними депутатами”, — розповіла Маркарова.

При цьому вона додала, що Мінфін при формуванні бюджету обмежений макропрогнозом, бюджетними надходженнями, а також планами по зменшенню дефіциту бюджету.

Нагадаємо, проект бюджету на 2020 рік буде змінений в ході обговорення між першим і другим читанням.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова презентує проект Державного бюджету на 2020 рік у парламенті в п’ятницю, 20 вересня.

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