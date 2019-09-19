Маркарова сообщила, какие изменения внесут в проект Госбюджета-2020

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В ходе обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после просмотра макропрогнозов. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова журналистам после заседания Комитета по вопросам бюджета, передает корреспондент УНН.

“Есть две категории изменений, которые будут в этом бюджете. Первое — это предложения народных депутатов, которые лягут в основу бюджетных выводов и когда эти бюджетные выводы будут проголосованы, бюджет вернется в Кабинет министров на доработку. Второе — это Бюджетный кодекс предусматривает пересмотр макропрогноза между первым и вторым чтением. Этим будет заниматься Министерство развития экономики, которое подает его на Кабинет министров. Если макропрогноз будет пересмотрен между двумя чтениями, соответственно это изменит доходы, и эти изменения повлекут за собой дополнительные изменения, которые мы будем обсуждать с народными депутатами”, — рассказала Маркарова.

При этом она добавила, что Минфин при формировании бюджета ограничен Макропрогнозы, бюджетными поступлениями, а также планами по уменьшению дефицита бюджета.

Напомним, проект бюджета на 2020 год будет изменен в ходе обсуждения между первым и вторым чтением.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова представляет проект Государственного бюджета на 2020 год в парламенте в пятницу, 20 сентября.

Украинские Национальные Новости

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