Маркарова презентує Держбюджет-2020 в Раді 20 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова презентує проект Державного бюджету на 2020 рік у парламенті в п’ятницю, 20 вересня. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Я впевнений, що в п'ятницю, згідно з розкладом, міністр фінансів Оксана Маркарова буде представляти проект бюджету Верховній Раді України. Я думаю, що це компенсує годину запитань до уряду", - зазначив Разумков.
За його словами, це важливе питання, яке потребує всебічного обговорення парламентарів у сесійній залі.
Нагадаємо, проведення години запитань до уряду під час засідань Верховної Ради України не відбуватиметься протягом вересня.
Також нагадаємо, 15 вересня до Ради внесли проект Бюджету на наступний рік.