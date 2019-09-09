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Години запитань до уряду в Раді не буде до жовтня – Разумков

Години запитань до уряду в Раді не буде до жовтня – Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Проведення години запитань до уряду під час засідань Верховної Ради України не відбуватиметься протягом вересня. Про це заявив спікер ВРУ Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.

“Календарним планом не передбачено годину запитань до уряду 13 та 20 вересня. Це пов’язано з тим, що відповідно до статті 96 Конституції України Кабінет міністрів не пізніше як до 15 вересня повинен подати до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається також доповідь про хід виконання Державного бюджету поточного року”, — зазначив Разумков.

За його словами, крім того, у місячний термін має податись програма діяльності Кабміну, який був сформований лише 29 серпня.

“Давайте трохи зачекаємо, щоб наші колеги, з одного боку, змогли представити ефективну програму діяльності уряду, а з іншого боку, зараз вони працюють фактично в цілодобовому режимі для того, щоб подати нам якісний проект бюджету на 2020 рік”, — додав спікер Ради.

При цьому він додав, що доцільно буде провести годину запитань до уряду 11 жовтня.

Нагадаємо, Верховна Рада має відходити від практики ухвалення річного бюджету вночі, тож над Державним бюджетом на наступний рік парламентарі мають працювати обдумано і розмірено. Про це заявив перший заступник керівника фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

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