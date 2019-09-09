У "Слузі народу" заявили, що голосувати Бюджет-2020 вночі не можна
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Верховна Рада має відходити від практики ухвалення річного бюджету вночі, тож над Державним бюджетом на наступний рік парламентарі мають працювати обдумано і розмірено. Про це заявив перший заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко перед початком засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.
"Бюджетний процес починається 15 числа, думаю, він почнеться вчасно. Практику "бюджетної ночі" ми плануємо корегувати. Одна справа – вночі ухвалювати важливі законопроекти, що ми робили, а інша справа – таку тонку річ, як бюджет, за яким буде жити вся країна цілий рік, - його треба ухвалювати все-таки обдумано, без нічних різних правок", - зазначив Корнієнко.
За його словами, Держбюджет на 2020 рік і правки до нього мають розглядатися "розмірено".
При цьому він додав, що на середину жовтня парламент має отримати новий Регламент своєї роботи. У той же час, цього сесійного тижня, у разі потреби, народні депутати можуть продовжити свою роботу після 18:00, в тому числі й працювати вночі.
Нагадаємо, проект Державного бюджету на наступний рік має бути поданий до Верховної Ради до 15 вересня.