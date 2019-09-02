Зеленський доручив подати проект Держбюджету-2020 до 15 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Проект Державного бюджету на наступний рік має бути поданий до Верховної Ради до 15 вересня. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
“Внести на розгляд парламенту проект бюджету на 2020 рік, який має на меті стимулювання економічного зростання. Термін — до 15 вересня 2019 року”, — зазначив Зеленський.
За його словами, відповідальними щодо реалізації цього завдання є прем’єр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.